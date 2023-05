58:33

Pasa, estás en lista

Los discos de Overmono y Alison Goldfrapp protagonizan esta edición de Radio Club, una hora de esencia clubera entregada al baile.

Playlist:

Jessy Lanza - Midnigt Ontario

Overmono - Cold Blooded

Yaeji - Happy (feat. Nourished by Time)

Nourished by Time - Daddy

KAYTRAMINÉ - 4EVA (feat. Pharrell Williams)

salute - Feels Like My Hands Are On Fire

SIMONA - ESFERA DE AMOR

felicita - Riff Raff (feat. OhEm)

Caroline Polachek - Bunny is a Rider

Khotton Palm, Carlos Ares - PASARÁ

Sen Senra, Sky Rompiendo - Uno De Eses Gatos

Alison Goldfrapp - In Electric Blue

Romy, Fred again.. - Strong

Confidence Man, Daniel Avery - On & On (Again)

Nabihah Iqbal - Gentle Heart

La Plata - Lejos