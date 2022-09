58:35

Pasa, estás en lista

Nos reconvertimos en Radio Club para armar una hora de esencia clubera entregada al baile y llena de novedades de viernes.

Playlist:

serpentwithfeet - I'm Pressed

Sudan Archives - TDLY (Homegrown Land)

Sans Soucis - All Over This Party

ROSALÍA - CHIRI

Sylvan Esso - Echo Party

YUNG PRADO - Nuevo Planeta

Daphni - Mania

Beyoncé - PURE/HONEY

Supershy - Take My Time (feat. Vula

LF SYSTEM - Afraind To Feel

Dusky - Endless Sky

Four Tet - Mango Feedback

Cabiria - Una costumbre ancestral

Mura Masa - e-motions (feat. Erika de Casier)

Ela Minus, DJ Python - Pájaros en Verano

George Fitzgerald - Passed Tense (feat. Panda Bear)