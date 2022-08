59:08

Una hora. Solo canciones. Modo chill

Los jueves de agosto son sesión Radio Chill. En esta sesión la psicodelia, el house, el chillwave, el R&B, el soul y el pop se agitan para entregar un cóctel musical. Fúndete con la música, entrega tus oídos a estas melodías y déjate mecer por estas hora ininterrumpida de sonido easy.

Playlist:

La Femme - Sacatela

Buscabulla - NTE

Paco Moreno - Mirada de pirada

L'Impératrice - Agitations tropicales

Polo & Pan - Nanã

SG Lewis - Aura (feat. J Warner)

Disclosure - Where Angels Fear To Tread

rusowsky - Dolores (feat. Ralphie Choo)

Baiuca - Adélia (feat. Haēma)

Ganges - Bailando Lento

dani - Si te vas

Lewis OfMan - Siesta Freestyle (Feat. Alicia te quiero)

Poolside - Can't Stop Your Lovin' (feat. Panama)

Parcels - Tierduprightnow

Steve Lacy - Mercury

Khruangbin - Pelota

Σtella - Up and Away (feat. Redinho)

Los Bitchos - Pista (Fresh Start)