59:07

Una hora. Solo canciones. Modo chill

Los jueves de agosto son sesión Radio Chill. Hoy con bastante R&B, algo de soul, su pizca de funk, un poquito de música disco y hasta algo de jazz. Fúndete con la música, entrega tus oídos a estas melodías y déjate mecer por estas hora ininterrumpida de sonido easy.

Playlist:

Frank Ocean - Thinkin Bout You

Steve Lacy - N Side

Toro y Moi - The Loop

Tyler, The Creator - SWEET / I THOUGHT YOU WANTED TO DANCE (feat. Brent Faiyaz, Fana Hues))

Drake - A Keeper

Beyoncé - SUMMER RENAISSANCE

Channel Tres - Just Can't Get Enough

Jayda G - Both Of Us

KAYTRANADA - What You Need (feat, Charlotte Day Wilson)

Kendrick Lamar - Die Hard (feat. Blxst, Amanda Reifer)

Ravyn Lenae - Xtasy

FKA twigs - meta angel

Childish Gambino - Summertime Magic

Lil Silva - To The Floor (feat. BADBADNOTGOOD)

Makaya McCraven - Dream Another