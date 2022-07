59:02

Noah Lennox y Peter Kember de Spacemen 3 se alían en 'Reset'

El trabajo colaborativo de Panda Bear y Sonic Boom es abundante y extendido en el tiempo pero ahora también estará condensado en un nuevo LP. Además, uno de los discos ineludibles del año. Es 'Gemini Rights' y lleva la firma de Steve Lacy.



Playlist:

Panda Bear, Sonic Boom - Go On

Animal Collective - Prester John

Steve Lacy - Sunshine (feat. Fousheé)

Ravyn Lenae - Venom

Toro y Moi - Last Year

Lil Silva - To The Floor (feat. BADBADNOTGOOD)

Fred again.. - Jungle

Barry Can't Swim - Can We Still Be Friends? (feat. Laurence Guy)

ROSALÍA - CANDY

Paris Texas - cyanide (feat. cryogeyser)

Danger Mouse, Black Thought - Aquamarine (feat. Michael Kiwanuka)

Broken Bells - We're Not In Orbit Yet

Sorry - Let The Lights On

Alvvays - Pharmacist

Wet Leg - Chaise Longue