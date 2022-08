59:23

El viaje al pasado de Panda Bear y Sonic Boom es P-E-R-F-E-C-T-O

Sonic Boom y Panda Bear comparten por primera vez un disco aunque sean colaboradores desde hace años. Y su debut no podría ser mejor. Un homenaje exquisito al pop de los años 60. Además, la unión largamente anunciada de KAYTRANADA y Anderson .Paak.

Playlist:

Helado Negro - Ya no estoy aquí

MorMor - Far Apart

pablopablo - Números Rojos

AMORE - Fuensanta De Noche

DELLAFUENTE - Modo Sigilo

Lava La Rue - Hi-Fidelity (feat. Biig Piig)

KAYTRANADA - Twin Flame (feat. Anderson .Paak)

Warpaint - Champion (HAAi Remix)

Working Men's Club - Rapture

YOUNG PRADO - Chill Out

Panda Bear, Sonic Boom - Go On

Channel Tres - Just Can't Get Enough

Hot Chip - Down

Julien Baker - Vanishing Point

Billie Eilish - The 30th