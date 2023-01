59:03

Overmono sintetizan su amor al club en un primer álbum

Decir que este anuncio era algo esperado se queda corto. Overmono publicarán su primer disco, 'Good Lies', esta primavera, un álbum que sintetiza el viaje desde sus primeros tracks hasta su posición actual. Además, lo nuevo de Art School Girlfriend que regresa inspirada por la energía de sus sets de DJ.

Playlist:

Vagabon - Carpenter

SBTRKT - FORWARD (feat. LEILAH)

TRISTÁN! - Osaka

Joesef - Just Come Home with Me Tonight

SAULT - God in Disguise

Yaya Bey - keisha

Ice Spice - Bikini Bottom

FKA twigs - oh my love

Overmono - Is u

Young Marco - What You Say?

Art School Girlfriend - A Place to Lie

La Villana - Las Olas Contra Todos

Big Thief - Spud Infinity

Margo Price - Been To The Mountain

Núria Graham - Fire Mountain Oh Sacred Ancient Fountain.