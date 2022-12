58:57

El abanico de GOAT se expande en 'Oh Death', su primer disco en seis años. Todos los sonidos del funk al post-punk caben en el nuevo trabajo de los suecos. Además, el camino hacia el primer disco de LSDXOXO.

Playlist:

Foushée - supernova

LSDXOXO - Freak

Kelela - Happy Ending

Fred again.. - Clara (the night is dark)

Mount Kimbie - dvd (feat. Dom Maker, Choker)

Special Interest - Cherry Blue Intention

Yeah Yeah Yeahs - Fleez

Young Fathers - I Saw

Ezra Collective - No Confusion (feat. Kojey Radical)

GOAT - Under No Nation

Nia Archives - Baianá

Mafro - Revolving

George Fitzgerald - Rainbows and Dreams (feat. SOAK)

coco & clair clair - Love Me

Local Natives - Just Before The Morning

Drugdealer - Pictures of You (feat. Kate Bllinger)

La Femme - No pasa nada