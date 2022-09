59:04

Temporada 2022/23 a estrenar. ¡Apunta! ahora de lunes a viernes a las 13h.

Nueva sintonía, un día más y nuevo horario. Muchas cosas cambian en la nueva temporada de Na Na Na, menos las canciones bonitas. Novedades para oyentes que no se conforman, sin límites de género y sin prejuicios, solo el sonido que está definiendo nuestro tiempo.

Playlist:

Panda Bear, Sonic Boom - Everyday

Franc Moody - Mass Appeal

Dusky - Endless Sky

Kali Uchis - NO HAY LEY

Greentea Peng - Look To Him

Omar Apollo - Endlessly

Whitney - MEMORY

Arctic Monkeys - There'd Better Be A Mirrorball

Daniele Luppi, Greg Gonzalez - The Rose You Kept

La Paloma - El Adversario

Alvvays - Easy On Your Own

Bratty, Yawners - Mi Habitación

Stella Donnelly - How Was Your Day?

Julia Jacklin - I Was Neon

Yeah Yeah Yeahs - Burning

Death Cab For Cutie - Foxglove Through The Clearcut