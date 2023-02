58:43

Nia Archives prepara un nuevo EP con seis canciones como seis estados de ánimo. Un EP que llega como el amanecer después de una noche intensa. Además, el anuncio de 'V' el nuevo disco de Unknown Mortal Orchestra.

Playlist:

The Tallest Man On Earth - Every Little Heart

Whitney - For A While

Bonny Light Horseman - Once on Another Day

Samia - Breathing Song

boygenius - Emily I'm Sorry

Unknown Mortal Orchestra - Layla

José González - Visions (Ela Minus Remix)

Young Fathers - Geronimo

Nia Archives - Conveniency

Vagabon - Carpenter

The Album Leaf - Near (feat. Bat For Lashes)

M83 - Oceans Niagara

Matsu - Inercia

Vera Fauna - Tres Primaveras

Çantamarta - Liit (feat. rusowsky)