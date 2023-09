58:36

Embarcarse en el sonido del trío es viajar a un pasado sintetizado

Nation of Language adelantan 'Sightseer', un último aperitivo antes de la salida este viernes de su tercer largo 'Strange Disciple'. El trío de Brooklyn insisten en la receta que llevan perfeccionando desde 2020: una mezcla justa de Joy Division, OMD y Depeche Mode.

Playlist:

Nation of Language - Sightseer

Slowdive - alife

Melenas - K2

James Blake - If You Can Hear Me

Mitski - Heaven

Avalon Emerson - Hot Evening

Romy - She's On My Mind

SJ Sabrina The Teenage DJ - Something New

Disclosure - Looking For Love

Supershy - In My Life

Polo & Pan - Carrossel Do Tempo

San Tosielo - Mañana

Muyaio, Tronco - Se Dio Así

rusowsky - LOTO