59:53

MorMor vuelca las reflexiones del confinamiento en un primer disco.

'Semblance', el debut del canadiense MorMor, no funciona como un diario si no como un código encriptado de emociones del que extraer múltiples interpretaciones según quién lo escuche. Además, el disco tan indescriptible como sublime de Jockstrap.

Playlist:

Local Natives - Just Before The Morning

MorMor - Seasons Change

Arctic Monkeys - Sculptures Of Anything Goes

Men I Trust - Girl

Tindersticks - Stars at Noon

Metronomy - Love Factory (feat. Katy J Pearson)

Jockstrap - Greatest Hits

Bearoid - Tercera Guerra (feat. Kimberley Tell)

Coco & Clair Clair - Pop Star

Julia de Castro - Arrenditi

La Femme - No pasa nada

Elia y Elizabeth - Alegría (Franc Moody Remix)

Lorenzo Soria - Tranquilito (Por la calle) (feat. Vera Fauna)

Tame Impala - No Choice

King Gizzard & The Lizard Wizard - Hate Dancin'

Broken Bells - Saturdays