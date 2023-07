59:03

Lanzo mis ojos a la deriva

Lo de Model/Actriz es música de baile sí, pero algo inquietante. Después de curtirse en directos salvajes, han debutado este año con 'Dogsbody'. Además, la unión de Poolside y Panama para alimentar el verano musical.

Playlist:

The Blessed Madonna - Mercy (feat. Jacob Lusk)

Joy Anonymous - JOY (Head To The Sky)

Poolside, Panama - Back To Life

Daft Punk - Infinity Repeating (2013 Demo) (feat. Julian Casablancas + The Voidz)

La Plazuela - La Primerica Helá

Yeli Yeli - Gurugú

Headache - The Beginning of the End

Sampha - Spirit 2.0

Ibeyi - Juice of Mandarins

Jorja Smith - Little Things

Nia Archives - Off Wiv Ya Headz

James Blake - Big Hammer

Tkay Maidza - Silent Assassin

Model/Actriz - Slate

Blur - St. Charles Square

Geese - 2122