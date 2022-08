59:07

El funk y el jazz se dan la mano en lo nuevo de Men I Trust.

Men I Trust titularon su disco de confinamiento como 'Untourable Album' y se equivocaron. Un año después ese trabajo ha vistado muchos escenarios y les ha llenado de experiencias para firmar nuevas canciones. Además, el dúo de Amelia Meath y Alexandra Sauser-Monnig, y el debut más delicioso del año.

Playlist:

Oliver Sim - GMT

Young Fathers - Geronimo

Fontaines D.C. - I Love You

Jockstrap - Glasgow

Amaia - Pesimista

Men I Trust - Hard to Let Go

Greentea Peng - Stuck In The Middle

Khruangbin, Leon Bridges - B-Side

Σtella - Charmed (feat. Redinho)

Mitski - Working for the Knife

Angel Olsen - Through The Fires

Lana del Rey, Father John Misty - Buddy's Rendezvous

The A's - He Needs Me

Cat Power - You Got The Silver