Men I Trust, la banda en la que confiamos

Men I Trust adaptan sus arreglos jazzy a un ritmo post punk para enseñar 'Billie Toppy', su segunda canción nueva en 2022 y un acierto total. Además, el regreso de Nation of Language con un 7" inédito que verá la luz en diciembre.

Playlist:

Men I Trust - Billie Toppy

Nation of Language - From The Hill

Alex G - Runner

Wild Pink - See You Better Now

Pinegrove - Alaska

Death Cab For Cutie - Here to Forever

Adiós Amores - Noche Iluminada

La Femme - Y Tú Te Vas

ROSALÍA - CHIRI

Chico Blanco, SIMONA - STOP

Melody's Echo Chamber - Norfolk Hotel

Tame Impala - Mind Mischief

Helado Negro - Gemini and Leo

Lil Silva - To The Floor (feat. BADBADNOTGOOD)

Barry Can't Swim - Can We Still Be Friends?

Jamie xx - KILL DEM