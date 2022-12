59:10

Lo bueno si breve...

17 pruebas para demostrar que el formato no importa si hablamos de creatividad. Los 17 EPs que más nos han gustado en 2022.

Playlist:

Judeline - otro lugar · despertar ('de la luz')

Nia Archives - Part Of Me ('Forbidden Feelinz')

DELLAFUENTE - Modo Sigilo ('Tanteo')

Khruangbin, Leon Bridges - B-Side ('Texas Moon')

Ghouljaboy - scenario! ('Playa Hosono')

Shanghai Baby - Go Home ('Shanghai Baby')

Blood Orange - Jesus Freak Lighter ('Four Songs EP')

Ela Minus, DJ Python - Pájaros en Verano ('♡')

Jimena Amarillo, Belicemanu - Me lo Kiero imaginar ('Mientras ando')

Irenegarry - Dime Que Me Calle ('Mandona')

AMORE - Feria Lo Pagán ('Usted está aquí')

Silvana Estrada - Brindo ('Abrazo')

Two Shell - Ghosts ('ICONS')

Overmono - Gunk ('Cash Romantic')

Barry Can't Swim - Fiorucci Made Me Hardcore ('More Content')

Empress Of - Dance For You ('Save Me')

Fred again.. - Jungle ('USB')