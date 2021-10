59:05

A medio camino entre Chromatics y Charli XCX, los británicos Magdalena Bay publicarán en unas semanas su primer largo como unos de los debutantes destacados del año. Entramos en el último EP de Gorillaz que tira al reggae y el rocksteady para homenajear el Carnaval de Notting Hill. Además estrenamos 'Duerme entre tú y yo', el tema que anuncia el próximo disco de los pamploneses Juárez.



PLAYLIST:

GORILLAZ - Jimmy Jimmy (feat. AJ Tracey)

SLOWTHAI - feel away (James Blake & Mount Kimbie)

JAMES BLAKE - Say What You Will

KANYE WEST - Moon

NICK CAVE & THE BAD SEEDS - Earthlings

MAC DEMARCO - Enter Sandman

AMYL AND THE SNIFFERS - Choices

POM POM SQUAD - Lux

MAGDALENA BAY - You Lose!

CHARLI XCX - Good Ones

CALIZA - Abandona

ALIZZZ - Ya no vales (feat. C. Tangana)

EL MATÓ A UN POLICIA MOTORIZADO - La Otra Ciudad

JUÁREZ - Duerme entre tú y yo

GRUPO DE EXPERTOS SOLYNIEVE - El Pleito

MY MORNING JACKET - Love Love Love