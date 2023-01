59:02

Es 2010 y estás feliz porque hay música nueva de M83

Anthony Gonzalez reactiva M83 y regresa a su fórmula de la cima que fue 'Hurry Up, We're Dreaming'. 'Fantasy' será su primer disco (no BSO) en 7 años y se adelanta con una canción que nos mantiene al borde de la explosión cósmica. Además, el homenaje de Ezra Collective a Fela Kuti con la reinterpretación de 'Lady'.

Playlist:

M83 - Oceans Niagara

Nation of Language - From The Hill

Frankie Rose - Anything

The Avalanches - Wherever You Go (feat. Jamie xx, Neneh Cherry, CLYPSO)

Jamie xx - KILL DEM

Fela Kuti - Lady (Ezra Collective version)

Young Fathers - Rice

Nilüfer Yanya - midnight sun (sampha remix)

Kendrick Lamar - Father Time (feat. sampha)

Little Simz - No Merci

Cuco - Pendant

Daughter - Be On Your Way

Jockstrap - Greatest Hits