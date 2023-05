58:47

Te llevaré en un viaje a través del cielo nocturno

'Fantasy', el disco de regreso de Anthony Gonzalez como M83 es un disco de música de fantasía, como la banda sonora de una gran película fantástica de los 80. Además, "la cucharada de miel que alivia la amargura intermitente e ineludible de la experiencia humana." Así de acertado define Hand Habits cómo funciona la música.

Playlist:

LIES - Resurrection

M83 - Laura

SBTRKT - DAYS GO BY (feat. Toro y Moi)

Feist - Borrow Trouble

Christine and the Queens - To be honest

Angel Olsen - Nothing's Free

Lana Del Rey - The Grants

Jenny Lewis - Psychos

boygenius - Satanist

Indigo De Souza - You Can Be Mean

Hand Habits - Something Wrong

Water From Your Eyes - Barley

Fever Ray - Even It Out

Model/Actriz - Slate

Special Interest - Cherry Blue Intention