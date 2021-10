59:13

27 años de carrera, 13 álbumes y ningún traspié. La infalibilidad de Low es tan admirable como disfrutable. Su último trabajo es uno de los discos más cautivadores del año. Un continuo claustrofóbico que pone banda sonora a este mundo al borde del desastre en el que vivimos. Otra novedades destacada llega con la firma de Saint Etienne que acaban de publicar un largo construido a partir de samples que recuerda a su sonido de finales de los 90.



PLAYLIST:

LOW - More

LOW - I Can Wait

XIU XIU - A Bottle Of Rum (feat. Liz Harris)

BILLIE EILISH - OverHeated

SAINT ETIENNE - Fonteyn

WATER FROM YOUR EYES - Quotations

KING KRULE - Cellular (Live)

AMYL AND THE SNIFFERS - Choices

YARD ACT - Fixer Upper

THE VACCINES - People's Republic of Desire

SLEIGH BELLS - True Seekers

LANA DEL REY - Arcadia

JULIEN BAKER - Favor

COURTNEY BARNETT - Before You Gotta Go

JOANA SERRAT - Pictures