58:44

'Gentle Confrontation' es un paseo por la vida real y sonora de Loraine James.

En 'Gentle Confrontation', la cantautora británica Loraine James nos lleva de paseo por su vida real y sonora, presente y pasada. Un disco en el que se reencuentra con sus referencias musicales de adolescencia.

Playlist:

Chico Blanco - Q NO

Logic1000 - Grown On Me

Overmono - Is u

Florentino, Shygirl - Pressure

Shygirl - Nike

Obongjayar - Who Let Him In

Sampha - Only

Cleo Sol - Reason

James Blake - Tell Me

Loraine James, Marina Herlop - While They Were Singing

Marina Herlop - La Alhambra

Sufjan Stevens - A Running Start

Sleater Kinney - Hell

TORRES - Collect

Melenas - 1986