59:48

Logic1000 celebra la vuelta al club con dos canciones de puro baile

Volver a sudar entre extraños, a divertirte, a cantar a gritos y a bailar sin medida. Logic1000 celebra la energía de club con dos temas nuevos. Además, la edición 'Marfil' de lujo y ampliada de 'Ivory', su debut.

Playlist:

Father John Misty - Goodbye Mr Blue

Kurt Vile - Hey Like A Child

Omar Apollo - Petrified

Wet Leg - Convincing

Ibeyi - Lavander & Red Roses (feat. Jorja Smith)

Sudan Archives - Home Maker

Obongjayar - Tinko Tinko (Don't Play Me for a Fool)

DISCLOSURE, RAYE - Waterfall

LOGIC1000 - Can't Stop Thinking About

BRONQUIO, 41V1L - Sí

yunè pinku - Bluff

Moderat - MORE LOVE

Desire - Telling Me Lies

Kavinsky - Zenith (feat. Prudence, Morgan Phalen)