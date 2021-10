59:05

Arranca una nueva temporada de NaNaNa en Radio3, ahora de lunes a jueves a las 21h.

Arranca una nueva temporada de NaNaNa en Radio3, ahora de lunes a jueves a las 21h. Entramos en dos discos recién estrenados: el extenso homenaje a la mujer negra que ha firmado la londinense Little Simz; y el viraje definitivo hacia la melodía y el pop oscuro de Deafheaven.

PLAYLIST:

MAC DEMARCO - Cooking Up Something Good

JUAN WAUTERS - Real (feat. Mac DeMarco)

DIVINO NIÑO - Drive

LITTLE SIMZ - Point and Kill (feat. Obongjayar)

KAMASI WASHINGTON - My Friend of Misery

LOW - More

DEAFHEAVEN - In Blur

FRED AGAIN.. - Baxter (These Are My Friends) (feat. Baxter Dury)

DISCLOSURE - My Arms

JUNGLE - All Of The Time

DURAND JONES & THE INDICATIONS - Sexy Thang

EL PETIT DE CAL ERIL - Ara o mai

BIG THIEF - Little Things

ANDY SHAUF - Spanish On The Beach