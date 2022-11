Little Dragon · Bicep

58:57

Abrimos la puerta al nuevo EP de Little Dragon

'Opening The Door' es el EP con el que Little Dragon le abren la puerta a la pista de baile. Además, otra de las canciones con las que Bicep dan continuidad a su debut de 2020.





Playlist:

Cabiria - Una costumbre ancestral

Christine and the Queens - rien dire

Hyd - Breaking Ground

Jamila Woods - Boundaries

Ibeyi - Juice of Mandarins

Σtella - Charmed (feat. Redinho)

Vieux Farka Touré, Khruangbin - Mahine Me

Young Fathers - Geronimo

SOHN - M.I.A

Sylvan Esso - Echo Party

Aluna - Kiss It Better (feat. MK)

Fred again.. - Danielle (smile on my face)

Bicep - Water (feat. Clara La San)

yunè pinku - Jaws

Little Dragon - Frisco

Bonobo - ATK