58:49

'You of Now Pt. 1' es el EP con el que Léa Sen mira al futuro

La parte 1 de 'You of Now' es el Ep de debut de la cantante, compositora y productora Léa Sen. A ella llegamos a través de Joy Orbison pero esta primera musica circula muy lejos del house y el funk del londinense. Además, otro Ep más que nos trae de vuelta el sonido de Empress Of.

Playlist:

easy life - BEESWAX

InnerCut - Shame (feat. mori)

Viagra Boys - Ain't No Thief

Interpol - Toni

Fontaines D.C. - Roman Holiday

Just Mustard - Mirrors

Horsegirl - Anti-glory

Léa Sen - I Feel Like I'm Blue

Empress Of - Save Me

Sevdaliza - High Alone

ROSALÍA - DIABLO

Yung Lean - Trip

BANKS - Meteorite

Charli XCX - Selfish Girl