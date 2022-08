58:00

Cinco canciones tan potentes como embriagadoras son el nuevo EP de Lava La Rue.

Cuando la mezcla de influencia y raíces está en su esencia, su expresión es de lo más natural. Así suena la música de Lava La Rue. Acaba de publicar 'Hi-Fidelity', un nuevo EP con cinco canciones tan suaves como potentes, tan embriagadoras como sorprendentes. Además, el regreso de The Mars Volta en su versión más pop. Así anuncian el que va a ser su primer disco nuevo en una década.



Playlist:

The Mars Volta - Vigil

The Smile - Thin Thing

BODEGA - Art and Advertising

Horsegirl - World of Pots and Pans

Sports Team - The Drop

Parquet Courts - Watching Strangers Smile

Lava La Rue - Hi-Fidelity (feat. Biig Piig)

KAYTRANADA - Twin Flame (feat. Anderson .Paak)

Warpaint - Champion (HAAi Remix)

Ralphie Choo - SANTO ÂNGEL

Judeline - la pestaña que soplé

dani - Lento

Cuco - Sitting In The Corner (feat. Adriel Favela, Kacey Musgraves)

Paco Moreno - Mirada de pirada

Panda Bear, Sonic Boom - Edge of the Edge