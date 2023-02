58:26

(.) ... la transición en lo nuevo de Lana del Rey

'A&W' son dos canciones y una transición. Una primera parte de balada 100% Lizzy, una transición en la que se convierte en Massive Attack, y una segunda parte con una oscurísima base trap. Completa, 'American Whore' es impresionante. Además, un nuevo tema para serpentwithfeet, un paso adelante hacia un nuevo largo.

Playlist:

Kelela - On the Run

serpentwithfeet - Gonna Go

Young Fathers - Tell Somebody

M83 - Us And The Rest

Lana Del Rey - A&W

Caroline Polachek - Fly To You (feat. Grimes and Dido)

Grimes - 4AEM

Santigold - High Priestess

Two Shell - love him

Yo La Tengo - Brain Capers

Dry Cleaning - Swampy

shego - qué voy a hacer (feat. Natalia Lacunza)

Tennis - Glorietta

Cala Vento - Conmigo