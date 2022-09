58:54

La Biblia según Kurt Wagner

Mañana se publica el disco de 2022 de Lambchop, el que sigue su racha de álbum por año desde 2019, y un disco que ha titulado solemenemente 'The Bible'. Además, el regreso tras cinco años de SOHN.

Playlist:

Yaya Bey - KEISHA

Lava La Rue - Don't Come Back

Yellow Days - Inner Peace

Cuco - Aura

La Femme - Y Tú Te Vas

Zahara, shego - MERICHANE (REPUTA)

Jockstrap - Debra

SOHN - M.I.A

Lambchop - Little Black Boxes

Men I Trust - Billie Toppy

Nation of Language - From The Hill

Ducks Ltd. - In Between Days

Preoccupations - Slowly

La Plata - Hoy el Sol

Built To Spill - Rocksteady