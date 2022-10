59:00

Después de una década en activo, el colectivo londinense debuta con su mezcla de jazz y sonidos del caribe.

El colectivo londisense Kokoroko han publicado 'Could We Be More', un debut en el que mezclan jazz con los sonidos de sus raices que remiten a la música de África Occidental y el Caribe que han conocido en la iglesia. Además, nuevos pasos en el sonido 'nuevo nostalgico' de PinkPantheress.

Playlist:

Dry Cleaning - Gary Ashby

Sports Team - Dig!

Working Men's Club - Cut

Jockstrap - 50/50

Chico Blanco, SIMONA - STOP

Ezra Collective - Life Goes On (feat. Sampa the Great)

Kokoroko - We Give Thanks

easy life - DEAR MISS HOLLOWAY (feat. Kevin Abstract)

Steve Lacy - Static

PinkPantheress, Sam Gellaitry - Picture in my mind

LF SYSTEM - Hungry (For Love)

Supershy - Take My Time

SBTRKT - Miss The Days

Jamie xx - KILL DEM

HAAi - Baby, We're Ascending (feat. Jon Hopkins)