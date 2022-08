59:32

El nuevo disco de Kiwi Jr. aterriza con una buena dosis de guitarras

Los sintentizadores desplazan del foco principal a las guitarras jangle en 'Chopper', el nuevo disco de los canadienses Kiwi Jr. Además, un debut que pide degustarse con calma, el de Marta Knight.

Playlist:

Dehd - Window

Wet Leg - Piece of Shit

Shanghai Baby - Go Home

Kiwi Jr. - Night Vision

Ducks Ltd. - 18 Cigarettes

Wilco - I Am My Mother

Willy Tornado - Miles de Historias

Marta Knight - Creations

Angel Olsen - Right Now

Myd - Domino

La Femme - Sacatela

Adiós Amores - Noche Iluminada

Mura Masa - blessing me (with Pa Salieu & Skillibeng)

FKA twigs - papi bones (feat. shygirl)

SEGA BODEGA - Cicada (feat. ARCA)

La Trinidad - Las Horas Que Trabajo

Vera Fauna - Al Dolor