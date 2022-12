59:32

5 años después, 2023 nos traerá un nuevo álbum para King Tuff.

Hemos esperado 5 años pero empezaremos 2023 con un nuevo disco de King Tuff. 'Smalltown Sturdust' se adelanta ya con su corte titular. Además, los sonidos cálidos de uno de nuestros creadores favoritos, Cuco.

Playlist:

First Aid Kit - Out Of My Head

Plains - Problem With It

Wild Pink - ILYSM

King Tuff - Smalltown Stardust

Surf Curse - Arrow

Heather - Revere It

easy life - BASEMENT

Dry Cleaning - Kwenchy Kups

Menta - Ya no te quiero más

Shanghai Baby - Lean on Me

Horsegirl - History Lesson Part 2

Benny Sings - The World

Cuco - Aura

Vera Fauna - Al Dolor

Paco Moreno - Cuando baja la marea

dani - Drum & Bossa

Alex G - Runner

Omar Apollo - Evergreen (You Didn't Deserve Me At All)

rusowsky - q bonito

**Foto de King Tuff por Wyndham Garnett