58:32

Kelela regresa al club con 'Happy Ending'

Vuelta al club con un rompepistas para Kelela. Así es 'Happy Ending', el track en el que colabora con LSDXOXO. Además, la canción con la que Phoenix adelantan el solsticio de invierno y siguen enseñando el sonido de su próximo disco.

Playlist:

Mykki Blanco - French Lessons (feat. ANOHNI, Kelsey Lu)

Phoenix - Winter Solstice

Local Natives - Just Before The Morning

Broken Bells - Love On The Run

Daga Voladora - Cómo iba yo a saber

Alex G - After All

Alvvays - Pharmacist

Kokoshca - Futuro (feat. Erik Urano)

Field Music - i had a dream that you died

Dehd - Eggshells

SHEGO - Pablo

Fred again.. - Delilah (pull me out of this)

Biig Piig - This Is What They Meant

Lava La Rue - Hi-Fidelity (feat. Biig Piig)

Kelela - Happy Ending