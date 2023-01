58:52

Mejor que rencor, deséale a tu ex rosas

En lugar de escribir canciones de despecho contra tu ex, Kali Uchis ha elegido la forma elegante: desearle flores como manera de celebrar la liberación. Además, el homenaje a Drive-by Truckers con el que Wednesday anuncian su nuevo disco.

Playlist:

Boygenius - True Blue

Núria Graham - Disaster In Napoli

Gretel Hänlyn - Wiggy

Wednesday - Chosen to Deserve

Ice Spice - Gangsta Boo (with Lil Tjay)

Björk - Ovule (feat. Shygirl | Sega Bodega Remix)

Art School Girlfriend - A Place to Lie

Alison Goldfrapp, Claptone - Digging Deeper

Kali Uchis - I Wish you Roses

Biig Piig - In the Dark

Daughter - Be On Your Way

Altin Gün - Rakiya Su Kataman

Ezra Collective - Togetherness

Yellow Days - Soul Smile

** Foto de Kali Uchis por Cho Gi-Seok