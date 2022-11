58:58

Julia Jacklin ha pensado cada cosa que ocurría o no en su vida, lo ha comparado con lo que vivía, y lo ha volcado todo en un álbum, 'PRE PLEASURE'. Además, la reedición que Metronomy han hecho de 'Small World', ahora en la revisión de otros artistas.

Playlist:

Julia Jacklin - I Was Neon

Porridge Radio - Back To The Radio

Metronomy, Bolis Pupul - Hold Me Tonight

Tennis - One Night with the Valet

Drugdealer - Madison

DOMi & JD BECK - TWO SHRiMPS (feat. Mac DeMarco)

Steve Lacy - Static

Barry Can't Swim - Like The Old Days

MYD - The Sun

Supershy - Don't Let Go

trashi - Playa Flamenca

Heather - Immaculate

Angelo De Augustine - 27

María Rodés - Recordarte

Big Thief - Simulation Swarm

Father John Misty - Goodbye Mr Blue