58:34

La edad no importa pero, los 80 años de John Cale son un dato fundamental.

En 'Mercy', John Cale sigue investigando y mutando su propia creación. Lo hace a punto de cumplir 81 años y rodeado de interesantes colaboradores que aportan sin imponerse. Además, nuevas canciones de Alewya que expanden la propuesta de electrónica de club, R&B y elementos de su herencia etiope y egipcia.

Nia Archives - Conveniency

Kelela - Contact

Miss Grit - Follow the Cyborg

Caroline Polachek - Billions

Young Fathers - Sink or Swim

Alewya - Let Go

TYGAPAW - MYSM

John Cale - NOISE OF YOU

Mykki Blanco - French Lessons (feat. ANOHNI, Kelsey Lu)

The National - Tropic Morning News

Daughter - Be On Your Way

Núria Graham - Yes It's Me, The Goldfish!

Unknown Mortal Orchestra - Layla

Toro y Moi - Millennium (feat. The Mattson 2)