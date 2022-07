58:58

Jessie Ware presenta su candidatura a canción del verano

Vaya tema de baile desinhibido, entregado y positivo acaba de marcarse Jessie Ware. Después del fantástico What's Your Pleasure con el que se encumbró como reina disco, vuelve para hacerse también con la corona de la canción del verano. Además, el nuevo EP de DELLAFUENTE en el que cabe una reinvención electrónica de su sonido, tanto como una austera colaboración de Israel Fernández.



Playlist:

Jessie Ware - Free Yourself

Hot Chip - Eleanor

DELLAFUENTE - Modo sigilo

Kendrick Lamar - Die Hard (feat. Blxst, Amanda Reifer)

Lil Silva - Backwards (feat. Sampha)

ROSALÍA - CANDY

Judeline - EN EL CIELO

Sen Senra - Aroma

Da Souza - 24/7

boy pablo - Be Mine

beabadoobee - Talk

Rolling Blackouts Coastal Fever - Blue Eye Lake

La Trinidad - Las Horas Que Trabajo

Metronomy - Hold me tonight (feat. Porridge Radio)

Sharon Van Etten - Mistakes

Future Islands - King of Sweden