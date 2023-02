58:42

La radio se hizo para compartir canciones bonitas

Feliz día de la radio cuando escuches este programa en el que suenan nuevas canciones preciosas. La intensidad desgarradora de Indigo De Souza y el viaje a los 90 tripulado por Kelela.

Playlist:

Yo La Tengo - Until It Happens

Daughter - Party

Miss Grit - Nothing's Wrong

Indigo De Souza - Younger & Dumber

Tennis - Pollen Song

Yaya Bey - exodus the north star

Andy Shauf - Sunset

The Lemon Twigs - Any Time Of Day

Drugdealer - Pictures of You (feat. Kate Bollinger)

Kelela - Enough for Love

Flume - One Step Closer 1.4 [2021 Export Wav] (feat. Panda Bear)

Django Django - Complete Me (feat. Self Esteem)

crushed - waterlily

Young Fathers - Ululation

Algiers - 73%