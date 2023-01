58:53

Ice Spice, de la viralidad al reconocimiento.

El de Ice Spice es uno de los nuevos nombres que resuenan sin parar en 2023. De la viralidad al reconocimiento en un puñado de temas desde el EP 'Like?' con el que se corona como reina del drill del Bronx. Además, el que va a ser el nuevo disco de Yves Tumor 'Praise A Lord Who Chews But Which Does Not Consume; (Or Simply, Hot Between Worlds)'.

Playlist:

Yves Tumor - Echolalia

SG Lewis - Holding On

Tame Impala - Breathe Deeper (Lil Yachty Remix)

Lil Yachty - drive ME crazy!

DOMi & JD BECK - TWO SHRiMPS (feat. Mac DeMarco)

Mac DeMarco - Rockaway

La Plazuela - El Lao De La Pena

Ciutat - Que Salga el Sol (feat.Rafael Ulecia)

ROSALIA - LLYLM

Caroline Polachek - Blood and Butter

Ice Spice - In Ha Mood

Vagabon - Carpenter

Yo La Tengo - Aselestine

Andy Shauf - Telephone

TRISTÁN! - Osaka

Weyes Blood - Twin Flame