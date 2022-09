58:36

La "decadencia estadounidense" inspira el primer largo solista de Hudson Mohawke en 7 años.

El declive de un capitalismo frenético y la decadencia estadounidense son el fondo que menciona Hudson Mohawke para 'Cry Sugar', su nuevo largo, el primero en siete años y el más largo de su carrera. En él hay espacio para mezclarlo (casi) todo. Además, la nueva vida expandida del debut de Magdalena Bay.

Playlist:

Magdalena Bay - Unconditional

CHAI - MY DREAM

Hudson Mohawke - Intentions

Totally Enormous Extinct Dinosaurs - Never Seen You Dance

Glass Animals - It's All So Incredibly Loud (Kelly Lee Owens Remix)

Bonobo - ATK

Guerilla Toss, NEU! - Zum Herz

The Beths - Knees Deep

Bratty, Yawners - Mi Habitación

Stella Donnelly - How Was Your Day?

Jimena Amarillo, Belicemanu - Me lo Kiero imaginar

Living Hour - Feelings Meeting (feat. Jay Som)

Horsegirl - Anti-glory

Nilüfer Yanya - midnight sun

Yaya Bey - pour up