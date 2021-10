59:15

Segunda parte de la lista con los 25 lanzamientos más interesantes del otoño

Completamos nuestra lista con los discos que este otoño van a captar toda nuestra atención auditiva.



PLAYLIST:

NATION OF LANGUAGE - Across That Fine Line

PORCHES - Lately

ALIZZZ - Ya no vales (feat. C. Tangana)

CURTIS HARDING - Can't Hide It

THE ZEPHYR BONES - No One

RUFUS T. FIREFLY - Polvo de diamante

EXNOVIOS - Un nuevo día

COURTNEY BARNETT - Rae Street

ILLUMINATI HOTTIES - u v v p (feat. Buck Meek)

SNAIL MAIL - Valentine

LANA DEL REY - Text Book

DAMON ALBARN - The Nearer The Fountain More Pure The Stream Flows

BADBADNOTGOOD - Beside April