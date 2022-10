59:02

Vuelven las cuerdas para llenar de grandeza romántica lo nuevo de Weyes Blood

Con solo dos canciones publicadas, el nuevo disco de Weyes Blood apunta a convertirse en uno de los que van a encender nuestro corazón musical. Además, entramos en 'Running in Waves', el álbum de agradable soul, R&B, dance y pop con el que se presenta George Riley.

Playlist:

Animal Collective - Prester John

Weyes Blood - Grapevine

Angel Olsen - All The Good Times

Sharon Van Etten - Never Gonna Change

AMORE - Parque De La Primavera (feat. SIMONA)

Judeline - la pestaña que soplé

Ralphie Choo - BULERÍAS DE UN CABALLO MALO

GAZZI - birds

George Riley - Sacrifice

easy life - SILVER LININGS

DOMi & JD BECK - TAKE A CHANCE (feat. Anderson .Paak)

Ezra Collective - Life Goes On (feat. Sampa the Great)

Little Simz - Point and Kill (feat. Obongjayar)

DELLAFUENTE - Algarabia

ROSALÍA - CHIRI