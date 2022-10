girl in red · PVA

58:47

october passed me by

girl in red acaba de firmar una nueva canción para octubre: otoñal, melancólica, algo forestal y con la producción de Aaron Dessner. Además, el primer disco de PVA con una mezcla exacta de espíritu punk y alma de rave.

Playlist:

Christine and the Queens - la chanson du chevalier

RAYE - Escapism. (feat. 070 Shake)

Hyd - So Clear

Fever Ray - What They Call Us

PVA - Hero Man

Working Men's Club - Money Is Mine

Jockstrap - 50/50

girl in red - October Passed Me By

Ganges - 100tas

Nilüfer Yanya - anotherlife

Daga Voladora - Cómo iba yo a saber

Orville Peck - C'mon Baby, Cry

Plains - Hurricane

Bill Callahan - Bowevil

Wild Pink - Hold My Hand (feat. Julien Baker)