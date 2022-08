58:38

Después de un hiato pandémico, Frankie Cosmos se reactivan

El proyecto de Greta Kline volvió a verse las caras en un estudio después de 500 días de inactividad. De su reencuentro sale un disco en el que Frankie Cosmos reflexionan sobre las muchas respuestas que acepta la pregunta "¿quién soy?". Será 'Inner World Peace' y se anuncia con la delicada 'One Year Stand'. Además, la versión que Ducks Ltd. han hecho del 'In Between Days' de The Cure.



Playlist:

Helado Negro - Agosto (feat. Buscabulla)

Bad Bunny - Otro Atardecer (feat. The Marías)

Yellow Days - Apple Pie

Franc Moody - Raining in LA

Cerrone, Purple Disco Machine - Summer Lovin'

U.S. Girls - So Typically Now

Beyoncé - PURE/HONEY

Ducks Ltd. - In Between Days (feat. Jane Inc.)

Sorry - Let The Lights On

Dry Cleaning - Anna Calls From The Arctic

Jimena Amarillo - Indie esperanzador

Judeline - la pestaña que soplé

Frankie Cosmos - One Year Stand

Plains - Problem With It

Whitney - BLUE