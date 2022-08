59:18

El universo visual y musical que crearon Sergio Leone y Ennio Morricone alimentan los sueños de Franc Moody.

Los extensos paisajes desérticos y las enormes partituras orquestales crearon las imagenes con las que soñaban Franc Moody desde el confinamiento. De esa ensoñación nace 'Into The Ether', el álbum que publicarán en septiembre. Además, el funk irresistible de Lewis OfMan desde 'Sonic Poems', el recopilatorio de muchos de sus más recientes hits.

PLAYLIST:

Porridge Radio - Birthday Party

Yawners - Tu Cumpleaños

Wet Leg - Too Late Now

Amaia - Santos Que Yo Te Pinte

Julia Jacklin - Lydia Wears A Cross

Death Cab For Cutie - Roman Candles

Moderat - UNDO REDO

Flume - Sirens (feat. Caroline Polachek)

Two Shell - Pods

Lewis OfMan - Attitude

Franc Moody - I'm in a Funk

Roosevelt - Passion (feat. Nile Rodgers)

Obongjayar - Wrong for It (feat. Nubya Garcia)

Toro y Moi - Goes By So Fast

Tame Impala - No Choice