De la mano de Steve Lacy, Foushée salta del fenómeno viral a la primera línea.

Como viene ocurriendo, todo empezó en internet. La viralidad de un tema ha abierto las puertas de la industria para Foushée, la creadora que alterna R&b con soul y pop apoyada en una guitarra deliciosa al estilo de su colaborador habitual Steve Lacy. Además, el disco con el que se presenta Marta Knight y que es uno de los lanzamientos nacionales más interesantes de 2022.



Working Men's Club - Money Is Mine

Yard Act - Payday

Viagra Boys - Ain't No thief

Marta Knight - Creations

Julia Jacklin - Love, Try Not to Let Go

Cate Le Bon - Moderation

Mitski - Love Me More

AMORE - Fuensanta De Noche

dani - Lento

Arlo Parks - Softly

Steve Lacy - Bad Habit

Fousheé - double standard

Nilüfer Yanya - the dealer

Daphni - Clavicle

Fred again.. - Jungle