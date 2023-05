Flume · Little Dragon

Llegué ansioso, me fui aburrido

'Arrived Anxious, Left Bored' es la segunda mixtape en lo que llevamos de 2023 en la que Flume vacía su disco duro de material inérdito. Canciones compuestas entre 2015 y 2021 con una coherencia sorprendente. Además, el anuncio de un nuevo disco para Little Dragon.

Playlist:

Angel Olsen - Holding On

Kevin Morby - Five Easy Pieces Revisited

PJ Harvey - A Child's Question, August

Fontaines D.C. - 'Cello Song

Fred again.., Brian Eno - I Saw You

GAZZI - no pasa nada

Flume - Chalk 1.3.3 (feat. Jim-E Stack)

Ruiseñora - Los Charos

Yeli Yeli - Corralera

BRONQUIO, 41V1L - Chantaje Emocional

Little Dragon - Kenneth

C. Tangana - Estrecho / Alvarado (feat. pablopablo)

Sen Senra - Uno De Eses Gatos (feat. Sky Rompiendo)

SIMONA - ESFERA DE AMOR

Alison Goldfrapp - Love Invention

The Blaze - EYES