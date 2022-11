58:48

First Aid Kit reivindican el clasicismo folk y country en 'Palomino'

First Aid Kit invocan el clasicismo de Fleetwood Mac y Tom Petty para dar forma al sonido de 'Palomino', su nuevo disco. Además, el debut de Coco & Clair Clair, música de TikTok con pretensión vanguardista.

Playlist:

First Aid Kit - Out Of My Head

Plains - Problem With It

Wild Pink - ILYSM

KUČKA - Not There

Coco & Clair Clair - 8AM

La Femme - Cha-cha

Alvvays - Easy On Your Own?

Diamante Negro - Víctimas

Depresión Sonora - Veo tan Dentro

Horsegirl - Anti-glory

Black Country, New Road - Concorde

Low - Disarray

Sufjan Stevens - Fourth of July (April Base Version)

Beach House - Once Twice Melody