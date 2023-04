Everything But The Girl · Mac DeMarco

58:47

Estamos atrapados en un sentimiento

Everything But The Girl siempre han desafiado las etiquetas aunque eso los alejara de un potencial gran público. 24 años después respetan la máxima y vuelven con 'Fuse' el disco en el que recogen vivencias del pasado para sonar totalmente actuales. Además, una de las 199 nuevas canciones con las que regresa Mac DeMarco. Por cosas así le queremos.

Playlist:

Everything But The Girl - No One Knows We're Dancing

George FitzGerald - Mother (feat. SYML)

Kora - si tu quieres

Dinamarca - fubu (feat. Ralphie Choo)

TRISTAN! - DORITOS (feat. Teo Lucadamo)

Caroline Polachek - Bunny Is A Rider

Shygirl - Shlut (feat. Sevdaliza)

SBTRKT - L.F.O (feat. Sampha, George Riley)

BRONQUIO, 41V1L - Chantaje Emocional

DELLAFUENTE - 3 Caras

CARLANGAS - Los Dineros

DELLAFUENTE - Ya no te veo (feat. Novedades Carminha)

InnerCut, Ferran Palau - Amb Tu

Socunbohemio - Conte D'Estiu

tomásss - me pongo un poco sad

Y La Bamba - Hues (feat. Devendra Banhart)

Mac DeMarco - 20200817 Proud True Toyota