58:32

Dry Cleaning han perfeccionado la mezcla de desidia, ironía y surrealismo.

'Gary Ashby' es una tortuga y es la protagonista de un nuevo adelanto para Stumpwork, el segundo disco de Dry Cleaning en el que perfeccionan su versión personalísima del spoken word entre el surrealimso, la ironía y la desidia. Además, el debut del dúo Jockstrap, el disco más loco que puedes escuchar ahora mismo.

Playlist:

Dry Cleaning - Gary Ashby

Sports Team - Dig!

Working Men's Club - Cut

Jockstrap - 50/50

Chico Blanco, SIMONA - STOP

Yaya Bey - meet me in brooklyn

Lava La Rue - Don't Come Back

Ravyn Lenae - Cameo

Σtella - Charmed

Silvana Estrada - Brindo

Angel Olsen - Ghost On

Alvvays - Easy On Your Own?

Sharon Van Etten - Headspace

Supershy - Take My Time

Fennec - a lil more conversation