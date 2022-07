58:53

Un sensual bajo te atrapa en lo nuevo de Dry Cleaning.

Partiendo de una jam de clarinete, bajo y teclado, Dry Cleaning dan forma a la base que nos atrapa en Anna Calls From The Arctic, es el nuevo adelanto de su segundo disco que llegará en otoño. Además, la suavidad y el dulzor de Apple Pie, el delicioso EP con el que regresa Yellow Days.



Playlist:

Dry Cleaning - Anna Calls From The Arctic

Black Country, New Road - Concorde

black midi - The Defence

Pulp - Sorted for E's & Wizz

pablopablo - Números Rojos

AMORE - Fuensanta De Noche

DELLAFUENTE - Modo Sigilo

Tame Impala - Patience

Cuco - Foolish

Yellow Days - Apple Pie

Channel Tres - Just Can't Get Enough

SBTRKT - Miss The Days

Fennec - girl

The Avalanches - Music Makes Me High



** Foto: Ben Rayner